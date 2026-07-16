Allo stadio arrivano i controlli | ora manca solo la partita

Da lortica.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alcuni controlli sono stati intensificati allo stadio in vista dell’attesa partita. Sono stati rafforzati i controlli sui documenti dei tifosi e delle persone presenti. La Prefettura di Arezzo ha convocato una riunione per coordinare le operazioni di sicurezza. Al momento, non si segnalano problemi o restrizioni particolari, ma si prosegue con le verifiche per garantire l’ordine pubblico prima dell’evento. La presenza delle forze dell’ordine si è intensificata nei punti di accesso allo stadio.

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 Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli FONTE comunicato stampa Prefettura di Arezzo  S’è riunito in Prefettura il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che detto così pare il titolo d’un film sovietico di quattro ore, e invece è quella riunione dove si mettono attorno a un tavolo Prefetto, Sindaco, Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, Provinciale, Municipale e probabilmente anche quello che sa dov’è custodita la chiave del cancello laterale. Argomento principale: lo stadio “Città di Arezzo”, i lavori in corso e la necessità di renderlo pronto per i prossimi appuntamenti sportivi. 🔗 Leggi su Lortica.it

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