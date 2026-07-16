Il tribunale di Bologna ha condannato gli utenti responsabili di aver diffamato la memoria di una donna uccisa dall’ex compagno, stabilendo una multa fino a 20.000 euro. La giudice Nicolina Polifroni ha inflitto pene pecuniarie di 4.000 euro ciascuno, destinandole ai familiari della vittima. La sentenza riguarda commenti offensivi e diffamatori comparsi online, che avevano infangato la memoria della donna.

Pene pecuniarie fino a 20mila euro per aver infangato la memoria di Alessandra Matteuzzi. La giudice del tribunale di Bologna Nicolina Polifroni ha condannato a pagare, rispettivamente, una pena pecuniaria di 4.000, 6.000, 10.000 e 20.000 euro (in tre casi la pena è sospesa, anche se in un caso la sospensione è condizionata al pagamento di un risarcimento) quattro persone — tre donne e un uomo —, imputate di diffamazione aggravata perché ritenute responsabili di aver offeso, con commenti sui social network, la memoria della 56enne uccisa sotto casa sua a Bologna il 23 agosto 2022 dall’ex compagno Giovanni Padovani. Gli imputati avevano postato commenti offensivi riguardanti l’aspetto fisico della vittima e la sua relazione con Padovani. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Alessandra Matteuzzi, condannati gli haters che insultarono la 56enne uccisa dall'ex compagno: «Fino a 20mila euro di risarcimento per i familiari»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Alessandra Matteuzzi, condannati i quattro hater a processo | La sorella: "È stata fatta giustizia"Quattro persone coinvolte in un processo per commenti offensivi online contro Alessandra Matteuzzi sono state condannate a pene pecuniarie e al...

Pic-nic di fine anno a scuola, bambino in bicicletta investe compagno: genitori condannati al risarcimento di oltre 23mila euro. Ecco cosa hanno detto i giudiciDurante un pic-nic di fine anno scolastico, un bambino in bicicletta ha investito un compagno.

Temi più discussi: Omicidio di Alessandra Matteuzzi, condannati i quattro hater a processo; Femminicidio Matteuzzi. Condannati quattro haters. La sorella della vittima: Difesa la sua memoria; Libri e podcast, il premio Pane e parole presenta i finalisti a Bologna.

Omicidio di Alessandra Matteuzzi, condannati i quattro hater a processo. Pene pecuniarie fino a 20.000 euro e risarcimento ai familiari #ANSA x.com

Alessandra Matteuzzi, condannati gli haters che insultarono la 56enne uccisa dall'ex compagno: Fino a 20mila euro di risarcimento per i familiariGli imputati avevano postato commenti offensivi che riguardavano l’aspetto fisico della vittima e la sua relazione con Giovanni Padovani che la assassinò colpendola con calci, pugni, martellate e con ... corrieredibologna.corriere.it

Alessandra Matteuzzi, condannati i quattro hater a processo | La sorella: È stata fatta giustiziaTutti e quattro gli imputati nel processo agli hater di Alessandra Matteuzzi, la donna assassinata il 23 agosto 2022 sotto casa a Bologna dall'ex fidanzato Giovanni Padovani, condannato all'ergastolo ... msn.com