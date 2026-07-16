Aldo Montano rompe il silenzio dopo il ricovero | il campione rassicura tutti

Aldo Montano ha comunicato di essere stato ricoverato a causa di un’allergia, rassicurando sui progressi e sulla sua condizione di salute. Dopo giorni di preoccupazione, ha spiegato di aver ricevuto cure mediche e di sentirsi meglio. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle circostanze del ricovero, né sulla durata del trattamento. L’atleta ha ringraziato chi gli ha inviato messaggi di supporto e ha invitato a non sottovalutare i segnali del corpo.

dopo la paura per l’allergia. Sono stati giorni di grande apprensione per Aldo Montano. L’ex campione olimpico di scherma ha vissuto un momento particolarmente delicato dopo essere stato costretto al ricovero in ospedale a causa di una forte reazione allergica, un episodio che ha inevitabilmente preoccupato amici, colleghi e i tantissimi fan che lo seguono da anni. Dopo il silenzio e le inevitabili ore di accertamenti, è stato lo stesso Montano a rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute. Attraverso un messaggio condiviso sui social, il campione ha spiegato di stare meglio e di essere finalmente tornato a casa, ringraziando il personale sanitario che lo ha assistito con professionalità e tutti coloro che gli hanno fatto sentire la propria vicinanza. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Temi più discussi: Mangiare al ristorante è molto pericoloso. C'è un farmaco da portare sempre con sé, se si è allergici: parla la dottoressa; Intolleranze e allergie: : cosa sono e come distinguerle; Aldo Montano parla dopo la paura per l'allergia violentissima scatenata dalle fettuccine: Mi restavano dieci minuti.

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