AlbinoLeffe Zaffaroni e Obbedio presentano la nuova stagione | Squadra fatta all’80% vogliamo continuare a crescere

Il 16 luglio si è svolta la presentazione ufficiale della stagione 2026-27 dell'AlbinoLeffe, con la squadra riunita presso l'AlbinoLeffe Campus di Zanica. Gli allenatori hanno dichiarato che il team è composto all’80% e hanno espresso l’obiettivo di continuare a crescere. La squadra si prepara alla nuova stagione, mantenendo un focus sulla continuità e sul miglioramento.

Nella giornata di giovedì 16 luglio si è alzato ufficialmente il sipario sulla stagione 202627 dell’ AlbinoLeffe con la formazione seriana che si è ritrovata presso l’AlbinoLeffe Campus di Zanica. Un’annata sportiva – la quindicesima consecutiva sul palcoscenico della Serie C – che segna il ritorno in panchina di Marco Zaffaroni dopo la precedente esperienza nel biennio 2019-2021: due anni di altissimo profilo, entrambi culminati con l’approdo ai playoff. Il tecnico seriano, chiamato a raccogliere la pesante eredità di Giovanni Lopez è intervenuto presso la sala stampa dell’AlbinoLeffe Stadium per dare il la alla sua seconda avventura in quel di Zanica: “Sono tornato con grande entusiasmo, il direttore mi ha chiamato a maggio e ho accettato subito e con grande entusiasmo perché conosco bene i principi di questa realtà. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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