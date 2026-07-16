Al via i Cantieri democratici Prestanti e la sfida d’ottobre

Sono iniziati i lavori dei Cantieri democratici. Martedì sera si è svolta al circolo di Cafaggio la prima assemblea del progetto, promosso da Giosuè Prestanti e da diversi iscritti del Partito Democratico, tra cui Lorenzo Leo, ex Responsabile organizzazione. L’incontro ha segnato l’avvio del percorso di discussione e confronto previsto dal progetto.

Via ai lavori dei Cantieri democratici. Martedì sera al circolo di Cafaggio la prima attesa assemblea del percorso di dibattito promosso da Giosuè Prestanti e da tanti iscritti dem, tra cui Lorenzo Leo, già Responsabile organizzazione del partito. Confronto sereno e "denso di contenuti" come si suol dire, con lo sguardo rivolto al congresso d’autunno (entro il 31 ottobre). La scommessa lanciata dai promotori parte dal metodo "radicalmente nuovo" sottolineano. L’obiettivo dichiarato è lavorare "per non alimentare ulteriori frammentazioni bensì per ’gettare ponti’ e superare le vecchie logiche che hanno spesso paralizzato l’attività politica locale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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