Al tramonto o all’alba | è l’ora di correre

Alle prime luci dell’alba e al tramonto si svolge la prima edizione della Sunset Run, una corsa podistica organizzata dalla Polisportiva Albergo Oliveto. La gara si tiene questa sera nell’ambito della 51ª edizione della Sagra del Crostino e Festa dello Sport di Albergo. La manifestazione coinvolge atleti e appassionati, offrendo un momento di sport durante le celebrazioni locali.

Scatta la prima edizione della Sunset Run, la corsa podistica organizzata dalla Polisportiva Albergo Oliveto in calendario questa sera, nell’ambito della 51esima edizione della Sagra del Crostino-Festa dello Sport di Albergo. Una manifestazione che può contare sul patrocinio della Uisp di Arezzo e sul supporto logistico dei volontari che lo scorso aprile hanno organizzato e curato il Trail dei Guardi. Questa volta però il percorso non contemplerà guadi e percorsi boschivi quanto semmai tratti in aperti campagna. La gara si svilupperà su una distanza complessiva di 10 km, con partenza dal campo sportivo di Albergo. Il percorso prevede un anello di 3,3 km da percorrere tre volte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Dal tramonto all'alba

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