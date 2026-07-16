Al Rione Terra di Pozzuoli l’VIII edizione di Antichi Scenari dal 17 al 19 luglio

Notizia in breve

Dal 17 al 19 luglio si svolge al Rione Terra di Pozzuoli l’VIII edizione di “Antichi Scenari”, una rassegna dedicata all’arte nei quartieri storici. La manifestazione prevede spettacoli, mostre e incontri aperti al pubblico, con eventi programmati nel centro storico. La kermesse si svolge in diversi luoghi del Rione Terra, coinvolgendo artisti locali e nazionali. La partecipazione è gratuita e l’obiettivo è valorizzare il patrimonio artistico e culturale della zona.