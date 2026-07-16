Al Rione Terra di Pozzuoli l’VIII edizione di Antichi Scenari dal 17 al 19 luglio
Dal 17 al 19 luglio si svolge al Rione Terra di Pozzuoli l’VIII edizione di “Antichi Scenari”, una rassegna dedicata all’arte nei quartieri storici. La manifestazione prevede spettacoli, mostre e incontri aperti al pubblico, con eventi programmati nel centro storico. La kermesse si svolge in diversi luoghi del Rione Terra, coinvolgendo artisti locali e nazionali. La partecipazione è gratuita e l’obiettivo è valorizzare il patrimonio artistico e culturale della zona.
Da domani 17 luglio a domenica 19 luglio al Rione Terra a Pozzuoli appuntamento con l’VIII edizione di “Antichi Scenari – appuntamenti flegrei d’arte in movimento”, con l’ultimo fine settimana di eventi legati alla rassegna d’arte al tramonto Tutto pronto dunque, con l’ultimo fine settimana di eventi sulla terrazza di Largo Centimolo al Rione Terra. 🔗 Leggi su 2anews.it
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