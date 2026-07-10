Al Rione Terra nuovi appuntamenti d’arte per Antichi Scenari VIII edizione

Fino a domenica 12 luglio al Rione Terra a Pozzuoli proseguirà al tramonto la rassegna Antichi Scenari – Appuntamenti Flegrei d’arte in movimento 2026 con nuovi appuntamenti di musica prosa e danza. Venerdì 10 luglio, a partire dalle ore 19.30, sarà di scena la musica con il quartetto “Marmarì (µa?µa?????: luccichio marino)”. Dal porto del Pireo ai vicoli di Napoli: il Rebetiko cantato in lingua greca, là dove il riflesso del mare illumina anche le storie più scure. Due voci, bouzouki, violino, chitarra e contrabbasso per un viaggio acustico tra i canti degli emarginati, storie di porto e accenti di rebetiko femminista. Sabato 11 luglio, alle ore 19,30, sarà la volta della prosa con “Anagnorisis” della Compagnia Teatro Nudo. 🔗 Leggi su 2anews.it

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