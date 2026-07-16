A Pesaro si è tenuta una nuova tappa del tour “Agrofutura a Pesaro, dal bio alle eccellenze: Le sfide delle Marche” in occasione del Carlino Day. La manifestazione segue un primo evento avuto a Bologna e si svolge oggi nella città marchigiana. La giornata ha visto presentazioni e incontri dedicati alle produzioni agricole e alle sfide del settore nelle Marche.

Pesaro, 16 luglio 2026 – Dopo il successo del debutto, a Bologna, oggi ecco il bis con la tappa di Pesaro – in occasione del Carlino Day – del tour nazionale di Agrofutura, alla seconda edizione, il festival itinerante dedicato all’agricoltura del futuro, promosso da Qn-Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, un appuntamento che si è confermato punto di riferimento per il confronto sui temi della sostenibilità, dell’innovazione, della qualità delle produzioni e della valorizzazione delle filiere agroalimentari. Scenario della kermesse, il Salone Metaurense della prefettura di Pesaro e Urbino, in concomitanza con un altro importante evento: l’inaugurazione della mostra ’Occhi sulla storia’, che racconta i 140 anni del Carlino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Agrofutura a Pesaro, dal bio alle eccellenze: “Le sfide delle Marche”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Successo Agrofutura. Le storie e le eccellenze conquistano il pubblico. Boom di contatti onlineLa seconda edizione di Agrofutura si è conclusa con un grande afflusso di pubblico e un aumento dei contatti online.

Credito, export e filiera. Agrofutura progetta le Marche di domaniDomani si svolge Agrofutura, un festival itinerante nelle Marche dedicato al settore agricolo.

Temi più discussi: Carlino Day, arriva Agrofutura. A Pesaro il Festival itinerante. Ecco il programma del 16 luglio; A Pesaro 'Carlino Day', tra agricoltura di domani e 140 anni di storia; Agrofutura e la mostra dei 140 anni. L’abbraccio di Pesaro al giornale; A Pesaro il Carlino Day: Occhi sulla Storia e Agrofutura insieme il 16 luglio.

'Agrofutura' al Carlino Day, confronto tra Pesaro e Urbino sull'agricoltura. Biancani: Prezzi riconosciuti a agricoltori sono bassi. Gambini: Porre più attenzione #ANSA x.com

'Agrofutura' al Carlino Day, confronto tra Pesaro e Urbino sull'agricolturaCosta ed entroterra a confronto sul futuro dell'agricoltura nella provincia di Pesaro e Urbino, nel talk ospitato stamattina nel Salone Metaurense della prefettura per Il Carlino Day, l'evento con c ... ansa.it

Agrofutura a Palazzo Ducale. Ospiti, talk ed enogastronomia. E si svela la mostra dei 140 anniGiovedì 16 luglio il grande appuntamento nella sede della Prefettura, dalle 9.30 fino al pranzo con degustazioni. Due eventi e tanti sponsor: Hera, Dolce, Campa, Bcc, Bper, O2 Farm. Ministero dell’Agr ... msn.com