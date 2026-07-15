Domani si svolge Agrofutura, un festival itinerante nelle Marche dedicato al settore agricolo. L’evento si concentra su temi come credito, esportazioni e filiera agroalimentare, coinvolgendo operatori e imprese del territorio. La manifestazione mira a promuovere lo sviluppo del settore primario regionale, con incontri e presentazioni di progetti e iniziative. Nessun dettaglio su partecipanti o programmi specifici è stato ancora comunicato.

Nel cuore delle Marche, una delle regioni più vocate e d’eccellenza per il settore primario, domani va in scena Agrofutura. Il festival itinerante, che racconta e disegna l’agricoltura di domani, fa tappa nello splendido Palazzo Ducale di Pesaro per un’intera giornata di confronto su innovazione, sostenibilità, digitalizzazione e valorizzazione delle filiere agroalimentari. Organizzato in collaborazione con istituzioni, enti e stakeholder del territorio, l’evento si propone come un percorso in cui il mondo dell’impresa, il credito e la ricerca si incontrano per tracciare le nuove rotte del comparto. La tappa marchigiana di Agrofutura – in occasione del Carlino Day – ha il patrocinio del Comune di Pesaro e come main sponsor il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste insieme a Bper Banca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Credito, export e filiera. Agrofutura progetta le Marche di domani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Tra credito, export vinicolo e tech: le nuove traiettorie dei mercati

La Lombardia tra maxi-export e mini-creditoL’economia lombarda registra un aumento delle esportazioni e una riduzione dei crediti concessi.

Temi più discussi: Credito, export e filiera. Agrofutura progetta le Marche di domani; Friuli-Venezia Giulia, ecco 120 milioni per imprese, turismo e innovazione; Intesa Sanpaolo con BEI ed ESA per sostenere le Pmi della filiera italiana dell’aerospazio; A Pesaro il Carlino Day: Occhi sulla Storia e Agrofutura insieme il 16 luglio.

Credito, export e filiera. Agrofutura progetta le Marche di domaniNel cuore delle Marche, una delle regioni più vocate e d’eccellenza per il settore primario, domani va in scena ... ilrestodelcarlino.it

Export e credito, i calzaturieri marchigiani fanno squadra al MicamExport e credito, il messaggio che i calzaturieri marchigiani lanciano dal Micam è chiaro: 'Facciamo squadra'. E l'assessore regionale alle attività produttive Giacomo Bugaro, rilancia: Dalla Zes all ... ansa.it