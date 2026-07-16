Agerola | un festival ne celebra musica natura e sapori
Un festival si svolge ad Agerola, coinvolgendo musica, natura e sapori locali. La manifestazione mette in mostra le tradizioni del territorio, con eventi che celebrano le caratteristiche della zona. La città, il cui nome deriva dal latino “ager” e significa “campo”, si presenta con un forte legame culturale e storico. Durante l’evento, il sindaco ha parlato delle radici storiche e delle specialità gastronomiche della zona.
“Agèrola, l’accento è sulla “e”: spesso ci si sbaglia. Il nome deriva dal latino ager, che significa “campo”, “terra coltivata”. Non è affatto scontato trovare un sindaco follemente innamorato del proprio territorio, che durante l’intervista sa deliziare con sfumature storiche e stuzzicare con riferimenti culinari. Tommaso Naclerio è il Sindaco di Agerola in Alta Costiera Amalfitana, 600 metri di altezza dal livello del mare. Seicento metri che mostrano tutta la sua spettacolare verticalità dalla montagna al mare, con splendide terrazze e belvedere che si affacciano a strapiombo sulla spiaggia.Proprio il Belvedere Punta Corona, il Parco... 🔗 Leggi su Panorama.it
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