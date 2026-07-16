Agerola | un festival ne celebra musica natura e sapori

Notizia in breve

Un festival si svolge ad Agerola, coinvolgendo musica, natura e sapori locali. La manifestazione mette in mostra le tradizioni del territorio, con eventi che celebrano le caratteristiche della zona. La città, il cui nome deriva dal latino “ager” e significa “campo”, si presenta con un forte legame culturale e storico. Durante l’evento, il sindaco ha parlato delle radici storiche e delle specialità gastronomiche della zona.