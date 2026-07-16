Nella puntata del 15 luglio di AEW Dynamite, Adam Copeland e Christian Cage hanno sconfitto i Death Riders, mantenendo i titoli di campioni del mondo di coppia AEW. I due hanno deciso di sfidare chiunque volesse affrontarli, dimostrando la volontà di difendere con determinazione le cinture. La vittoria è arrivata dopo un incontro combattuto e intenso.

Adam Copeland e Christian Cage volevano dimostrare di essere dei campioni combattivi e, nella puntata del 15 luglio di AEW Dynamite, hanno lanciato una sfida aperta a chiunque volesse affrontarli. A raccogliere il guanto di sfida sono stati Daniel Garcia e Wheeler Yuta dei Death Riders, un duo che vanta già una lunga storia di rivalità con entrambi i campioni. Cope & Cage vincono la battaglia contro i Death Riders. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono stati i campioni a prendere il controllo: Copeland ha avuto la meglio su Yuta, mentre Cage è riuscito a provocare Garcia facendogli perdere la calma. Quando però Copeland si è trovato faccia a faccia con Garcia, Yuta ha trovato il modo di distrarlo, trascinandolo fuori dal ring e attaccandolo mentre era bloccato nella gonna del quadrato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Cope & Cage battono i Death Riders e conservano gli AEW World Tag Team Championship

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