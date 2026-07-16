AEW | Annunciato il primo match di Jack Perry dopo il rinnovo del contratto

Jack Perry tornerà a combattere in AEW dopo aver firmato un nuovo contratto, annunciandolo durante la puntata di Dynamite: Beach Break dell’8 luglio. Il wrestler, ex “Jungle Boy”, ha confermato il suo ritorno sul ring con un match che sarà il primo dopo il rinnovo. La data e l’avversario non sono stati ancora comunicati.

Jack Perry è pronto a tornare sul ring dopo aver firmato un nuovo contratto con la AEW. L’ex “Jungle Boy” ha ufficializzato il rinnovo durante la puntata di Dynamite: Beach Break dell’8 luglio. La federazione ha mandato in onda un video che ripercorreva il suo percorso, dalla trasformazione da “Jungle Boy” a “The Scapegoat”. Il segmento si è concluso con Perry seduto accanto al presidente della AEW Tony Khan e a Luchasaurus mentre firmava il nuovo accordo davanti alle telecamere. Con il futuro ormai definito, Perry ha chiarito di avere un obiettivo preciso: farsi strada fino alla conquista del titolo mondiale AEW. Jack Perry apre il “Capitolo 2” della sua carriera in AEW. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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AEW: Jack Perry firma il rinnovo e mette fine alle voci sul suo futuroJack Perry ha annunciato il rinnovo del contratto con la AEW durante l’episodio speciale di AEW Dynamite: Beach Break.

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