Una siringa di adrenalina nei ristoranti per intervenire nei casi più gravi di reazione allergica. Non come sostituto delle cure mediche, ma come presidio salvavita da utilizzare nei momenti in cui il tempo può fare la differenza tra un’emergenza gestibile e una tragedia. È questa l’ipotesi al centro del lavoro avviato da Fipe, la Federazione italiana pubblici esercizi, e Siaip, la Società italiana di allergologia e immunologia pediatrica, dopo i recenti casi di cronaca che hanno riportato l’attenzione sul tema dell’anafilassi. L’ultimo dei quali ha riguardato il campione di scherma Aldo Montano che si è salvato per un soffio, grazie al pronto intervento del personale dell’ospedale Santo Spirito di Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Adrenalina nei ristoranti, parte il piano anti-anafilassi: autoiniettori e formazione del personale

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Siringhe di adrenalina nei ristoranti contro le reazioni allergiche: il piano allo studio x.com

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