In Italia, l'accesso all’adrenalina per chi soffre di allergie alimentari gravi rimane complicato. L’adrenalina è l’unico farmaco che può bloccare un’anafilassi, una reazione allergica potenzialmente fatale. Tuttavia, molti pazienti trovano difficile ottenere le fiale o le autoiniettabili, spesso a causa di regolamentazioni e costi. La mancanza di disponibilità immediata può mettere a rischio la vita di chi ha bisogno di questa terapia d’emergenza.

Per chi ha un’allergia alimentare grave, l’ adrenalina (l’unico farmaco in grado di bloccare un’anafilassi, la reazione allergica sistemica potenzialmente fatale) è l’ unica fonte di salvezza possibile. Dopo aver mangiato un alimento pericoloso, infatti, nel giro di pochi minuti il suo corpo reagisce in modo violento provocando orticaria, difficoltà a respirare, calo della pressione arteriosa. È un’anafilassi, una delle emergenze allergiche più gravi che esistano. L’unico farmaco in grado di bloccarla è l’adrenalina, da somministrare per via intramuscolare il prima possibile. Ogni minuto che passa può essere decisivo. Eppure in Italia il numero di autoiniettori di adrenalina rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale varia da Regione a Regione. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Anafilassi: perché in Italia l’accesso all’adrenalina è ancora così difficile

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