adesso fano conquista anche sky bonan vuole vivere da queste parti

Fano si conferma protagonista su Sky Sport, con il programma “Calciomercato – L’Originale” che torna per la quarta estate consecutiva. La trasmissione, molto seguita dai tifosi locali, viene registrata nella città e rappresenta un appuntamento stabile per il pubblico. La presenza del programma sul canale sportivo inonda la città di spettatori e appassionati, consolidando un rapporto tra la località e la piattaforma televisiva che dura ormai diversi anni.

Ormai Fano e Sky Sport sembrano non poter fare a meno l’una dell’altra. Alla quarta estate insieme, Calciomercato – L’Originale è diventato un rito per i fanesi e un ritorno a casa per chi lo realizza. Tutto è cominciato con una passeggiata notturna e con l’ex chiesa di San Francesco illuminata dalla luna. Alessandro Bonan era arrivato a Fano nel 2022, ospite del trentennale della Fondazione Carifano, quando rimase colpito da quello spazio aperto al cielo. Fu lì che iniziò a immaginare il salotto estivo della trasmissione. Bonan ci ha raccontato più volte come tutto sia nato: "Quando sono tornato a casa ho chiesto a tutti se conoscevano Fano. Nessuno sapeva dove fosse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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