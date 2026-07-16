addio sport sexy

Sarà perché siamo maschi, etero e ultracinquantenni, ma proprio non riusciamo a capire perché certe femministe donne e certi femministi uomini - liberali a morale alterna - si sentano minacciati dalle attrici sexy, le grid girls in F1 e le hostess in minigonna (che infatti non ci sono più) e però sono rassicurati dalla dilagante emancipazione adolescenziale su Onlyfans. Ce lo chiediamo mentre stiamo leggendo le nuove linee guida dell'Unione Europea di Radiodiffusione "per una copertura mediatica rispettosa dell'atletica femminile". Una cosa di cui non potevamo fare a meno. Insomma, contro la sessualizzazione delle donne si vietano alle tv le inquadrature dal basso e da dietro, i primi piani su parti specifiche del corpo, i rallenty non necessari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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