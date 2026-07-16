Adani l’uomo che ha trasformato la Rai in Tele Buenos Aires

Da repubblica.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una trasmissione sportiva, un ex difensore ha commentato la partita con toni molto accesi, urlando più volte senza apparente controllo. La sua voce si è fatta sentire chiaramente in diretta, suscitando reazioni tra gli spettatori. Il commento è stato accompagnato da espressioni di parte, che hanno attirato l’attenzione sui modi utilizzati durante la telecronaca.

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La telecronaca del servizio pubblico ha registrato una commento di parte dell’ex difensore, le cui urla senza controllo fanno discutere. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Adani, l’uomo che ha trasformato la Rai in Tele Buenos Aires
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