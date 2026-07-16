Adani l’uomo che ha trasformato la Rai in Tele Buenos Aires
Durante una trasmissione sportiva, un ex difensore ha commentato la partita con toni molto accesi, urlando più volte senza apparente controllo. La sua voce si è fatta sentire chiaramente in diretta, suscitando reazioni tra gli spettatori. Il commento è stato accompagnato da espressioni di parte, che hanno attirato l’attenzione sui modi utilizzati durante la telecronaca.
La telecronaca del servizio pubblico ha registrato una commento di parte dell’ex difensore, le cui urla senza controllo fanno discutere. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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