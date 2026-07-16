Dopo la partita tra Inghilterra e Argentina, terminata 2-1 in favore dell’Albiceleste, sono stati sollevati commenti negativi sulla telecronaca di Lele Adani. Gli utenti sui social hanno criticato l’esultanza considerata eccessiva e le urla giudicate poco professionali. Anche alcune valutazioni sul racconto sono state definite faziose, con commenti che evidenziano una narrazione sbilanciata a favore della squadra argentina.

Un’esultanza definita “esagerata”, urla giudicate “non professionali”, un racconto bollato come “fazioso”. Dopo la semifinale dei Mondiali tra Inghilterra e Argentina, vinta 2-1 dall’Albiceleste in rimonta, Lele Adani è finito al centro di una tempesta social per la sua telecronaca sbilanciata a favore della squadra di Scaloni. Il suo nome è schizzato fino alla terza posizione tra le ricerche su Twitter e alla quinta su Google: numeri che raccontano quanto il tema abbia bucato. Il tutto in una partita decisa dai due gol nel finale: l’1-1 di Enzo Fernandez all’86’, su assist di Messi, e il 2-1 di Lautaro Martinez al 92?, ancora su cross del numero 10. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Adani, la telecronaca di Inghilterra-Argentina scatena i social: “Fazioso ed esagerato”

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