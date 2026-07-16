Accomando | Ore decisive per Kolo Muani ma occhio a un possibile outsider

Notizia in breve

Alle ore 14, la Juventus sta cercando di chiudere l’accordo con il Paris Saint-Germain per il trasferimento di un attaccante francese. La trattativa con il club parigino è complicata, e la società bianconera valuta anche un possibile acquisto in Serie A. La decisione dipende dagli sviluppi nelle prossime ore, mentre il nome del francese rimane il principale obiettivo. Un possibile outsider potrebbe entrare in corsa se le trattative con il PSG fallissero.