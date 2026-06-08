Calciomercato Juventus possibile scambio David-Kolo Muani

La Juventus sta valutando uno scambio tra il calciatore attualmente in rosa e Kolo Muani. La trattativa riguarda un possibile trasferimento del giocatore con esperienza in passato, in cambio di Muani. Nessuna conferma ufficiale è arrivata, ma le parti sono in fase di negoziazione. La decisione finale dipenderà dai colloqui tra i club e dal consenso del calciatore coinvolto. La volontà di rafforzare l’attacco rimane al centro delle discussioni.

Dopo una stagione altalenante, la Juventus é pronta a rilanciare il suo attacco ripartendo da una pedina già schierata in passato: Kolo Muani. L’attaccante francese, ha mostrato in maglia bianconera qualità e doti tecniche notevoli, arricchendo il gioco della Juventus attraverso anche una grande capacità di adattamento con i restanti giocatori. Un profilo che, per caratteristiche, sembrerebbe completarsi meglio con le idee tattiche bianconere rispetto alla staticità mostrata dal centravanti canadese. Il muro del Psg. Il “no” del PSG alla Juventus per Randal Kolo Muani non sembra essere definitivo, ma i parigini per ora fanno muro. La dirigenza però continua a pressare: l’obiettivo è regalare a Spalletti un attaccante capace di cambiare marcia. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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