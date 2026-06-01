Social stop ai minori di 15 anni | la proposta è pronta al voto

Notizia in breve

Un disegno di legge che vieta ai minori di 15 anni di accedere ai social è pronto per essere votato. Alcuni ministeri hanno messo in pausa l’iter legislativo, rallentando il processo. La proposta si ispira al modello australiano, che regola l’uso dei social per i più giovani. La legge prevede restrizioni all’accesso e controlli più severi sui contenuti.