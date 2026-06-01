Social stop ai minori di 15 anni | la proposta è pronta al voto
Un disegno di legge che vieta ai minori di 15 anni di accedere ai social è pronto per essere votato. Alcuni ministeri hanno messo in pausa l’iter legislativo, rallentando il processo. La proposta si ispira al modello australiano, che regola l’uso dei social per i più giovani. La legge prevede restrizioni all’accesso e controlli più severi sui contenuti.
? Punti chiave Quali ministeri stanno bloccando l'iter della proposta legislativa?. Come influirà il modello australiano sulla legge italiana?. Chi dovrà supportare i ragazzi dopo il divieto dei social?. Perché la fine della legislatura mette a rischio questa norma?.? In Breve Proposta bipartisan redatta dalle deputate Madia e senatrice Mennuni di Fratelli d'Italia.. Attesa pareri ministeriali obbligatori per sbloccare l'iter legislativo in corso.. Modello internazionale basato sulla legge australiana che fissa i 16 anni.. Coinvolgimento di nove Stati membri dell'Unione Europea per coordinamento digitale..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
Social, Carfagna: Stop ai social fino ai 13 anni e profili protetti fino a 16
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