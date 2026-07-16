Sette oratori stanno aprendo le porte per il nuovo progetto “Accanto a te”, che mira a rendere gli spazi estivi più inclusivi. L’iniziativa si propone di offrire un ambiente strutturato e accessibile a bambini e ragazzi con fragilità, disabilità o vulnerabilità sociale. L’obiettivo è creare un contesto educativo che garantisca la partecipazione di tutti, attraverso attività pensate per rispondere alle diverse esigenze dei partecipanti.

Nasce “Accanto a te”, il progetto che punta a trasformare gli oratori estivi in un luogo educativo strutturato, capace di garantire inclusione reale a bambini e ragazzi con fragilità, disabilità o vulnerabilità sociale. L’iniziativa, promossa dall’oratorio San Luigi e dalla parrocchia Sant’Ambrogio, vede attiva la rete dei sette oratori del decanato e ha ottenuto il sostegno del Comune e di Fondazione Comunitaria Nord Milano che ha stanziato un contributo di 9.900 euro. Il progetto prevede di coinvolgere 1.200 minori tra i 6 e i 14 anni, di cui almeno 45 con fragilità certificate o disabilità, e 150 adolescenti animatori, che riceveranno una formazione dedicata all’accoglienza inclusiva grazie al supporto della cooperativa Orsa e della Fondazione Oratori Milanesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Accanto a te". Porte spalancate in sette oratori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Arena occupata, Vuelle in esilio . Porte spalancate nelle Marche: "Felici di accogliere la squadra"Le porte degli impianti nelle Marche sono state aperte per la squadra che si trova ora in esilio a causa di un’occupazione dell’arena.

Leggi anche: Sette coppie, ventisei single: se è vero che la paglia accanto al fuoco brucia, i falò di confronto si accenderanno in fretta