abbronzatura e alimentazione

Una persona si è presentata con un’abbronzatura più scura del solito, evidenziando come il sole favorisca la produzione di vitamina D e modifichi il colore della pelle. L’esposizione al sole viene spesso associata a un’immagine più sana e vivace, che rappresenta un biglietto di presentazione. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a modalità di esposizione o altri fattori coinvolti.

Sole sulla pelle per la vitamina D, ma anche per cambiare il colore della cute: abbronzarsi è un biglietto di presentazione, offre una immagine più sana e dinamica. Insomma desiderio di uscire dall’inverno e dai soliti ritmi di vita. E’ forte il mercato degli integratori e delle creme solari. Gli alimenti naturali sono il miglior integratore per salute, per l’estetica della cute in estate. In particolare i caroteni sono molecole naturali contenuti negli alimenti vegetali estivi. I caroteinoidi sono una grande famiglia composta da oltre 400 molecole diverse, tra queste: il beta-carotene e il licopene. Essi agiscono sul DNA, proteggendolo. I carotenoidi si trasformano all’interno del corpo umano in vitamina A e acido retinoico, molecola essenziale per avere una pelle sana e abbronzata. 🔗 Leggi su Lortica.it

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