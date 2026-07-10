Un articolo pubblicato su Vanity Fair descrive un quadro che mette in luce la varietà di interpretazioni dell’abbronzatura e il suo rapporto con la società. Il pezzo è stato pubblicato nel numero 28-29, disponibile in edicola fino al 14 luglio 2026. La narrazione si concentra sulla percezione dell’abbronzatura come fenomeno culturale, senza approfondimenti su storie personali o commenti di esperti.

Questo articolo su Lisa è pubblicato sul numero 28-29 di Vanity Fair in edicola fino al 14 luglio 2026. Un quadro variegato che riflette la complessità del significato stesso di abbronzatura e il suo legame con la società. La filosofa Margaux Cassan vi ragiona nel saggio Ultra Violet (2024), raccontando – tra aneddoti personali e analisi storica – il ruolo sociale della tintarella: da stigma per chi lavorava duramente nei campi a rivendicazione del tempo libero grazie a Coco Chanel e Jean Cocteau, da epica illusione anni ’80, quando divenne «il segno distintivo di una generazione ossessionata dalle scottature e dai lustrini, in cui si voleva vivere alla grande, stordirsi anche a costo di bruciarsi la pelle e prosciugare la terra», ad attuale rivendicazione del proprio corpo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Abbronzatura, il sole dà i numeri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sun-Free Glow Patch Review — Watch This Before Buying!

Notizie e thread social correlati

Sole e protezione: i consigli per un’abbronzatura sana e sicuraDurante l’estate, è importante scegliere creme solari con un fattore di protezione adeguato e applicarle correttamente.

Come preparare la pelle al primo sole per un’abbronzatura perfettaCon l’arrivo dei primi giorni caldi, molte persone sentono il desiderio di uscire e prendere il sole per ottenere un’abbronzatura più scura.

Temi più discussi: Abbronzatura, il sole dà i numeri; Scottature, nei e fotoinvecchiamento: come proteggere la pelle dai danni del sole; Estate e sole, l'abbronzatura non significare essere sani. Come ridurre i rischi per la salute della pelle; Abbronzatura sì, ma con prudenza: come proteggere la pelle dai rischi del sole.

Abbronzatura, il sole dà i numeriLa passione per la pelle abbronzata resiste. A cambiare è però il linguaggio, con le nuove formule skincare 50+, texture invisibili, pack pratici e maneggevoli che fa anche chic avere sempre con sé ... vanityfair.it

Giugno è il momento migliore per un aperitivo di mare: se l’acqua è ancora freddina e la sera occorre ancora il pullover, di giorno il sole scotta e l’abbronzatura è assicurata. Arrigo Benedetti Ecco com’era il giugno della mia adolescenza #estate non era un i - X x.com

Estate e voglia di tintarella, il dermatologo: Abbronzatura non è sinonimo di pelle sanaFUCECCHIO - Con l'arrivo della stagione estiva cresce il desiderio di abbronzarsi. Per molti è sinonimo di vacanza, per altri di benessere e buona salute. In realtà, dal punto di vista dermatologico, ... msn.com

Qualcuno passa da oliva a neutro a seconda del periodo dell'anno (abbronzatura, perdita dell'abbronzatura)?? È il neutro diverso dall'oliva?? reddit