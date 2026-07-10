Abbronzatura il sole dà i numeri

Da vanityfair.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un articolo pubblicato su Vanity Fair descrive un quadro che mette in luce la varietà di interpretazioni dell’abbronzatura e il suo rapporto con la società. Il pezzo è stato pubblicato nel numero 28-29, disponibile in edicola fino al 14 luglio 2026. La narrazione si concentra sulla percezione dell’abbronzatura come fenomeno culturale, senza approfondimenti su storie personali o commenti di esperti.

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Questo articolo su Lisa è pubblicato sul numero 28-29 di Vanity Fair in edicola fino al 14 luglio 2026. Un quadro variegato che riflette la complessità del significato stesso di abbronzatura e il suo legame con la società. La filosofa Margaux Cassan vi ragiona nel saggio Ultra Violet (2024), raccontando – tra aneddoti personali e analisi storica – il ruolo sociale della tintarella: da stigma per chi lavorava duramente nei campi a rivendicazione del tempo libero grazie a Coco Chanel e Jean Cocteau, da epica illusione anni ’80, quando divenne «il segno distintivo di una generazione ossessionata dalle scottature e dai lustrini, in cui si voleva vivere alla grande, stordirsi anche a costo di bruciarsi la pelle e prosciugare la terra», ad attuale rivendicazione del proprio corpo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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