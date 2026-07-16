Abbonamenti gratuiti per gli studenti la Regione Campania stanzia 30 milioni di euro

Da fanpage.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Regione Campania ha stanziato 30 milioni di euro per offrire abbonamenti gratuiti agli studenti. La giunta guidata da Roberto Fico ha approvato anche nuove assunzioni negli ospedali di Avellino e Benevento.

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Diversi i provvedimenti della giunta guidata da Roberto Fico, previste anche assunzioni negli ospedali San Giuseppe Moscati di Avellino e San Pio di Benevento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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