Abbonamenti gratuiti per gli studenti la Regione Campania stanzia 30 milioni di euro
La Regione Campania ha stanziato 30 milioni di euro per offrire abbonamenti gratuiti agli studenti. La giunta guidata da Roberto Fico ha approvato anche nuove assunzioni negli ospedali di Avellino e Benevento.
Diversi i provvedimenti della giunta guidata da Roberto Fico, previste anche assunzioni negli ospedali San Giuseppe Moscati di Avellino e San Pio di Benevento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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E comunque la Campania se me lo chiedete è l’unica regione che da ANNI combatte per cause davvero importanti. Dai trasporti per gli studenti gratis, allo psicologo di base e ora gli assorbenti gratuiti per le studentesse. Io penso sia un passo importante per l’ x.com
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