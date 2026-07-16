A Roma c’è una chiesa con un albero d’arancio dentro e la porta in legno più antica del mondo

A Roma si trova una chiesa con un albero d’arancio all’interno e la porta in legno più antica del mondo. Tra le numerose chiese della città, questa basilica è nota per la sua struttura storica e per alcuni elementi unici. La porta in legno risale a diversi secoli fa, mentre l’albero d’arancio si trova nel cortile interno. La presenza di questi elementi rende l’edificio un esempio di architettura religiosa con caratteristiche che risalgono a epoche passate.

Ma voi lo sapevate che tra le tante chiese di Roma c’è una basilica che sembra custodire il tempo tra le sue mura? La chiesa della quale stiamo parlando è la Basilica di Santa Sabina all’Aventino, nella quale storia, arte e leggenda si incontrano in due testimonianze eccezionali: un antichissimo albero d’arancio e una porta lignea considerata la più antica del mondo. Un luogo sorprendente, lontano dal caos, in grado di raccontare quasi duemila anni di storia. LEGGI ANCHE: Keith Haring a Palazzo Braschi, arte senza confini a Roma Santa Sabina, un gioiello paleocristiano sull’Aventino. Una chiesa che nasconde un miracoloso albero d’arancio e una preziosa porta lignea. 🔗 Leggi su Funweek.it

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A Roma c’è una chiesa con un albero d’arancio dentro e la porta in legno più antica del mondoA Roma c’è una chiesa fuori dal tempo: custodisce un antico albero d’arancio e la porta lignea più antica del mondo. funweek.it