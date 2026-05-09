Il metodo Prevost viene descritto come un approccio pacifico, volto a favorire la pace sia nel mondo che all’interno della Chiesa. Recentemente, il primo Papa di origine americana, Leone XIV, si sta impegnando a ricucire le ferite lasciate dal suo predecessore, senza che ciò lo esponga agli attacchi di figure politiche. La sua strategia si basa su un dialogo tranquillo e deciso, che mira a ricostruire un clima di unità e rispetto.

«Sparire perché rimanga Cristo», questo il programma che papa Leone XIV un anno fa scolpì nella sua prima omelia da pontefice, quella che pronunciò nella Cappella sistina davanti ai cardinali che lo avevano eletto. E ieri a Pompei, esattamente un anno dopo, ha dato il suo corollario: «Nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell’amore, questa potenza divina dell’amore che Gesù, il Signore, ci ha rivelato e donato. Crediamo in Lui, speriamo in Lui, seguiamo Lui!». È difficile riuscire a far passare la forza di questo programma «cristocentrico» in un mondo abituato agli slogan facili, ai ritornelli e a escludere l’ipotesi di Dio quasi di riflesso.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il «metodo Prevost» è un ruggito gentile per la pace nel mondo e dentro la Chiesa

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Aggiornamenti e dibattiti

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