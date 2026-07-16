A Gaza anche la polizia nel mirino | agenti e commissariati sotto attacco

Notizia in breve

A Gaza, agenti di polizia e commissariati sono stati attaccati mentre svolgevano attività di routine come il controllo del traffico e la vigilanza di strade e mercati. L’ufficio ONU per i diritti umani nei Territori palestinesi occupati ha riferito che questi episodi si sono verificati durante le operazioni quotidiane. I dettagli sugli attacchi non sono stati resi noti, né sono stati forniti numeri ufficiali sui feriti o sui danni subiti.