A Gaza anche la polizia nel mirino | agenti e commissariati sotto attacco
A Gaza, agenti di polizia e commissariati sono stati attaccati mentre svolgevano attività di routine come il controllo del traffico e la vigilanza di strade e mercati. L’ufficio ONU per i diritti umani nei Territori palestinesi occupati ha riferito che questi episodi si sono verificati durante le operazioni quotidiane. I dettagli sugli attacchi non sono stati resi noti, né sono stati forniti numeri ufficiali sui feriti o sui danni subiti.
Dirigevano il traffico, pattugliavano strade e mercati. L’ufficio ONU per i diritti umani nei Territori palestinesi occupati elenca così, nel comunicato del 3 giugno 2026, le attività durante le quali i poliziotti di Gaza vengono colpiti. Da gennaio almeno dodici attacchi contro la polizia, 53 morti, di cui 35 agenti, cinque bambini e una donna. Il 31 gennaio la stazione di Ash Sheikh Radwan, undici uccisi, fra loro detenuti e gente venuta a sbrigare una pratica. Poi c’è la riga che nessuno cita. Mayy El Sheikh, portavoce dell’ufficio, l’ha detta a UN News: «Israele in quanto potenza occupante ha l’obbligo, in base al diritto internazionale, di garantire l’ordine civile e pubblico per i palestinesi che vivono sotto l’occupazione». 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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