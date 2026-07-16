Un tratto della strada Sr 325 a Montepiano è stato chiuso nel primo pomeriggio di ieri dopo la rottura di una tubatura del gas durante lavori in un cantiere. La perdita ha causato una fuga di gas, portando alla chiusura del tratto per ragioni di sicurezza. La viabilità è stata deviata, creando disagi e rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia.

Traffico deviato e disagi alla circolazione dei mezzi. E’ stata la rottura di una tubatura del gas causata dai lavori in un cantiere stradale lungo la Sr 325 a Montepiano, nel comune di Vernio a a far chiudere l’arteria della Valbisenzio nel primo pomeriggio di ieri, a scopo precauzionale. La Provincia di Prato ha informato la popolazione attraverso comunicati stampa e inofrmazioni via social che "la Sr 325, in località Casa Cantoniera, a circa un km da Montepiano, è temporaneamente interdetta al traffico. La chiusura si è resa necessaria a seguito di una fuga di gas avvenuta nella zona". Sempre nella giornata di ieri, sono state attuate le operazioni di messa in sicurezza e di ripristino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 325: fuga di gas, chiuso un tratto. Disagi alla viabilità nei due sensi

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