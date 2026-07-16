16-7-1994 | Baggio provino dentro un hotel
Il 16 luglio 1994, un giorno prima della finale, Baggio si è sottoposto a un provino all’interno di un hotel. La vigilia della partita contro il Brasile si è protratta a lungo, con l’allenatore che ha mantenuto i dubbi fino a poche ore prima dell’incontro. La data segna il giorno prima della decisiva sfida, lasciando spazio a tensioni e attese tra i protagonisti.
Domani, la finale. Il 16 luglio del '94 è quindi la lunga vigilia azzurra alla sfida col Brasile, talmente lunga che Sacchi si trascinerà i suoi dubbi fino a poche ore prima della partita. Baggio sì o Baggio no? La decisione arriverà solo all'indomani, in un anacronistico provino, diventato storia, nella sala matrimoni dell'albergo che ospitava gli azzurri. Roberto voleva esserci, Arrigo voleva giocare in 11. In discussione non c'era Baggio, ma le sue condizioni fisiche. Arrivati all'appuntamento della vita, entrambi non volevano mancarlo. Sacchi spaccava la critica come nessun altro prima. E 32 anni dopo, l'«altro» partito ancora cavalca quei calci al pallone nel chiuso di una camera d'albergo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Notizie e thread social correlati
9-7-1994. Va in scena il Baggio DayIl 9 luglio 1994, a Boston, si è disputato il quarto di finale del Mondiale tra Francia e Marocco.
Walter Zenga: «Sogno ancora l'uscita con l'Argentina nel 1990, come Baggio si sogna ancora il rigore nel 1994. Non parlai per giorni: non vidi Caniggia partire, fu un errore mio»Walter Zenga ha ricordato l’uscita dell’Argentina ai Mondiali del 1990 come un sogno ancora vivo, paragonandola alla memoria di Baggio che pensa al...