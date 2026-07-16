16-7-1994 | Baggio provino dentro un hotel

Notizia in breve

Il 16 luglio 1994, un giorno prima della finale, Baggio si è sottoposto a un provino all’interno di un hotel. La vigilia della partita contro il Brasile si è protratta a lungo, con l’allenatore che ha mantenuto i dubbi fino a poche ore prima dell’incontro. La data segna il giorno prima della decisiva sfida, lasciando spazio a tensioni e attese tra i protagonisti.