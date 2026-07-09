9-7-1994 Va in scena il Baggio Day
Il 9 luglio 1994, a Boston, si è disputato il quarto di finale del Mondiale tra Francia e Marocco. In quella stessa data, in un'altra parte della città, si giocava anche il match tra Italia e Spagna. Quel giorno, le due partite hanno attirato l’attenzione di molti tifosi, con le squadre che si sono affrontate sul campo in partite intense e decisive.
Il 9 luglio del '94, c'eravamo noi a Boston, per giocare, proprio come faranno oggi Francia e Marocco, un quarto di finale di quel MondialCe. Avversario, la Spagna. Teatro, il Foxboro Stadium, immensa cattedrale di cemento. Oggi, al suo posto c'è un centro commerciale, perché nel 2002 il patron dei Patriots, franchigia Nfl, decise di abbatterlo, per costruire il nuovo stadio dove prima c'era il parcheggio (nessuno inventa nulla, tanto meno a Milano). Il 9 luglio 1994, nel pomeriggio di Boston l'aria era immobile, spessa, un forno a 35 gradi che consumava le gambe, ma lucidava i pensieri dei predestinati. Fu la partita dei due Baggio, prima Dino e poi Roberto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
QUANTOS CRIMES FORAM DESCOBERTOS | Caso Familia Baggio
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