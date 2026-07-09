9-7-1994 Va in scena il Baggio Day

Notizia in breve

Il 9 luglio 1994, a Boston, si è disputato il quarto di finale del Mondiale tra Francia e Marocco. In quella stessa data, in un'altra parte della città, si giocava anche il match tra Italia e Spagna. Quel giorno, le due partite hanno attirato l’attenzione di molti tifosi, con le squadre che si sono affrontate sul campo in partite intense e decisive.