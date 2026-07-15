zuffa tra rivali in amore volano martellate in strada denunciati i due contendenti

Due giovani si sono affrontati in strada con coltellate e martellate, lunedì sera in via Borgo di San Pietro, per un triangolo amoroso. Sul posto sono intervenuti il 118 e le forze dell’ordine. I contendenti sono stati denunciati. Nessuna informazione su eventuali feriti o arresti.

Volano coltellate e martellate in via Borgo di San Pietro per un ’triangolo’ amoroso. Protagonisti di questa vicenda, culminata con l’arrivo del 118 e poi dei poliziotti delle Volanti sul posto, sono due giovani coetanei che si sono fronteggiati per una ragazza lunedì sera, poco prima della mezzanotte. Alla fine, entrambi sono stati denunciati per lesioni personali aggravate. La lite è iniziata quando l’ex fidanzato di lei, cittadino italiano di 31 anni, si è presentato sotto casa della nuova frequentazione della donna, un ragazzo italiano di origine marocchina, anche lui trentunenne. L’ex compagno della ragazza, 32enne italiana, ha suonato a quel punto al campanello, impugnando tra le mani un coltello e, quando il proprietario di casa ha aperto la porta, non ci ha pensato due volte e lo ha colpito, provocandogli una ferita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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