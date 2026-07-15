Circolano voci secondo cui l’attore Bill Skarsgård sarebbe stato scelto per interpretare Professor X nel prossimo film degli X-Men all’interno del Marvel Cinematic Universe. Questa indiscrezione alimenta le speculazioni sui piani segreti della Marvel riguardo all’introduzione dei mutanti nel suo universo condiviso. Al momento, la notizia non è stata confermata ufficialmente e non ci sono comunicazioni da parte della produzione. La presenza di Skarsgård nel cast rimane dunque una voce non ancora verificata.

Il debutto ufficiale degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe (MCU) è senza dubbio uno dei progetti più attesi dai fan dei cinecomic. Mentre sul web continuano a rincorrersi le voci sul possibile casting di Adam Driver nei panni di Magneto, un nuovo e sorprendente rumor sta catturando l’attenzione dei social: Bill Skarsgård sarebbe in lizza per interpretare nientemeno che Charles Xavier (Professor X). Se questa indiscrezione venisse confermata, non solo rappresenterebbe una svolta radicale per il franchise, ma darebbe enorme credito a una delle teorie più diffuse sul reboot dei mutanti targato Marvel Studios. Bill Skarsgård sarà il nuovo Charles Xavier? Il rumor che divide i fan. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - X-Men: Il rumor su Bill Skarsgård come Professor X svela il piano segreto della Marvel?

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X-MEN CASTING RUMORS ARE GOING CRAZY!

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