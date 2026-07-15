Durante l'ultimo episodio di NXT, i Vanity Project sono riusciti a mantenere i titoli di coppia, grazie alla loro superiorità numerica. I loro avversari, Van Dux e Legacy, hanno tentato di conquistare le cinture, ma non sono riusciti a superare gli avversari. La vittoria è arrivata con il supporto di un alleato in più, che ha influenzato l'esito dell'incontro.

La superiorità numerica dei Vanity Project si è rivelata decisiva per permettere a Brad Baylor e Ricky Smokes di conservare i WWE NXT Tag Team Championship nell’episodio di NXT della scorsa notte. Alla loro appena terza apparizione come coppia, Dorian Van Dux e Sean Legacy hanno sfidato i campioni di coppia di NXT, arrivando a un passo da una clamorosa vittoria. I Vanity Project si salvano ancora. Dopo aver spedito Legacy fuori dal ring, Baylor ha bloccato Van Dux mentre Smokes si preparava a colpirlo con il suo Diving Double Stomp dalla terza corda. Van Dux è però riuscito a liberarsi, spingendo Baylor contro il compagno. Subito dopo ha raggiunto Smokes sulla terza corda, mettendo a segno una Superplex. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Van Dux e Legacy sfiorano l’impresa, ma i Vanity Project mantengono l’NXT Tag Team Championship

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

WWE: Dorian Van Dux e Sean Legacy ottengono una chance per l’NXT Tag Team ChampionshipDorian Van Dux e Sean Legacy hanno ottenuto una chance per l’NXT Tag Team Championship.

WWE: I Vanity Project mantengono i titoli di coppia a NXTI Vanity Project hanno mantenuto i titoli di coppia di NXT nella puntata di ieri sera, sconfiggendo i duo della AAA, Galeno e Dr.

Temi più discussi: Il Vanity Project mantiene i titoli di coppia di NXT, battuti Sean Legacy e Dorian Van Dux; NXT 07.07.2026 Shades of Grey; WWE: Risultati WWE NXT 07-07-2026; La stella della WWE torna dopo 414 giorni dall'ultimo incontro in singolo.

[WWE NXT Spoilers] Finale di Vanity Project vs Sean Legacy/Dorian Van Dux reddit

The Vanity Project Use Numbers Advantage To Retain WWE NXT Tag TitlesThe Vanity Projects’ numbers were too much for Dorian Van Dux and Sean Legacy to overcome on Tuesday’s WWE NXT. ... wrestlinginc.com

WWE NXT Debut Sets Up Speed Championship Tournament MatchA new face has officially stepped into WWE NXT — and his arrival has already reshaped the road to the vacant Speed Championship, though the full impact is only just beginning to unfold. Dorian Van Dux ... sports.yahoo.com