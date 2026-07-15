WWE | Paul Heyman co-fondatore di una nuova società di comunicazione

Notizia in breve

Paul Heyman ha fondato una nuova società di comunicazione, annunciata ufficialmente questa settimana. Mentre continua a interpretare il ruolo di Wiseman in WWE, l'imprenditore ha avviato questa iniziativa che mira a espandere la sua presenza nel settore. La società si concentrerà su strategie di comunicazione e marketing, con obiettivi di crescita nel mercato. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali e sui canali social dell'azienda.