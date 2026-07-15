WWE | Paul Heyman co-fondatore di una nuova società di comunicazione
Paul Heyman ha fondato una nuova società di comunicazione, annunciata ufficialmente questa settimana. Mentre continua a interpretare il ruolo di Wiseman in WWE, l'imprenditore ha avviato questa iniziativa che mira a espandere la sua presenza nel settore. La società si concentrerà su strategie di comunicazione e marketing, con obiettivi di crescita nel mercato. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali e sui canali social dell'azienda.
Mentre i fan della WWE continuano a vederlo in televisione nei panni del Wiseman, Heyman ha avviato una nuova iniziativa imprenditoriale destinata a far parlare di sé anche lontano dal mondo del wrestling. Il progetto, inoltre, va ben oltre il settore del wrestling. La nuova società, chiamata Podrophenia, è stata annunciata ufficialmente il 14 luglio grazie a una partnership tra Elvis Duran Group, Looking4Larry e MCM Studios. Paul Heyman lancia Podrophenia insieme a Elvis Duran. Heyman ha co-fondato Podrophenia insieme al conduttore radiofonico Elvis Duran, al produttore vincitore di un Emmy Mitchell Stewart e all’imprenditore nel settore dei media Michael Canzoniero. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
PAUL Heyman Still Acknowledge ROMAN Reigns As A Tribal Chief - Seth Rollins,The Vision 2026
Notizie e thread social correlati
WWE: Logan Paul rivela a Paul Heyman un importante aggiornamento sul suo infortunioLogan Paul ha comunicato a Paul Heyman di essere molto più avanti nel recupero dall'infortunio rispetto alle previsioni iniziali.
WWE: Paul Heyman afferma che la WWE ha sprecato CesaroDopo WrestleMania 30, Cesaro si alleò con Paul Heyman durante un episodio di Raw, pochi giorni dopo aver vinto la prima edizione della “Andre the...
WWE's Paul Heyman co-launches new media companyPaul Heyman is adding another chapter to his career outside the squared circle. While WWE fans continue to see The Wiseman on television, Heyman has now stepped into a new venture that could make ... msn.com
Injury update on Paul Heyman after WWE RAW attackA major update has arrived on Paul Heyman's injury condition. Last week on WWE RAW, Seth Rollins attacked Paul Heyman in a chaotic segment. Rollins had already caused controversy at WWE Elimination ... msn.com