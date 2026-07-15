Dopo l'ultima puntata di Raw, in cui ha attaccato la Alpha Academy con la Vision e ha interrotto la corsa di Otis, si è diffusa la notizia che Bron Breakker potrebbe essere insoddisfatto del suo ruolo e della gestione creativa. Non ci sono dichiarazioni ufficiali, ma fonti vicine alla WWE riferiscono che il wrestler avrebbe espresso disappunto riguardo alle scelte fatte per il suo personaggio e le storyline in corso.

Dopo la puntata di Raw in cui con la Vision ha malmenato la Alpha Academy e posto fine ai sogni di gloria di Otis, è emerso in queste ore un report secondo cui Bron Breakker potrebbe non essere completamente soddisfatto del booking e della sua direzione creativa attuale. Stando a quanto riferito da Self Made Pro, Ibou avrebbe riportato un piano della WWE mai verificatosi secondo cui Breakker avrebbe dovuto affrontare CM Punk a WrestleMania 42. Tale piano non si sarebbe verificato sia per l’infortunio occorso a Bron, sia per un cambio di piani generale. Ibou avrebbe comunque riferito che Bron si sarebbe sentito alquanto frustrato per come le cose si sarebbero dipanate nel corso dell’anno: “Finalmente posso dirlo, prima non potevo perchè era una informazione condivisa in confidenza, ma ora posso parlarne. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Bron Breakker sarebbe scontento del suo booking

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Bron Breakker trains for Seth Rollins' Steel Cage Match with Big E

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