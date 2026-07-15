Nel torneo WTA di Atene, Qinwen Zheng e Maria Sakkari hanno raggiunto i quarti di finale dopo aver vinto gli ottavi di finale della parte bassa del tabellone. La cinese e la giocatrice greca sono entrambe ancora in corsa nel torneo.

Il programma di giornata del torneo WTA di Atene si caratterizza per i match degli ottavi di finale della parte bassa del tabellone. Continuano la loro corsa e ottengono il pass per i quarti la rediviva giocatrice cinese Qinwen Zheng e la greca Maria Sakkari, idolo di casa. Nel primo incontro di giornata la cinese Qinwen Zheng, numero 135 del ranking ed ex Top 10, travolge la qualificata australiana Elena Micic 6-4 6-1 in un’ora e sedici minuti. La cinese opera il break in apertura, non sfrutta due opportunità per il 5-2 e chiude 6-4 al primo set point. Nel secondo set Zheng opera il break in apertura e s’invola verso il 6-1 conclusivo. La giocatrice ellenica Maria Sakkari travolge la britannica Harriet Dart 6-1 6-2 in un’ora e dodici minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Atene 2026, continua la corsa di Zheng e Sakkari. La cinese e la greca approdano ai quarti di finale

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