Windsurfer | da sabato Campionati italiani a Torbole

Da sportmediaset.mediaset.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato e domenica si svolgono al lago di Garda i Campionati italiani di windsurf, con le competizioni che si terranno a Torbole. La manifestazione coinvolge i partecipanti che si sfidano sulle acque trentine. Il windsurf presente è il modello monotipo, nato negli anni Settanta e rivisitato nel 2018 con nuovi materiali e design. La competizione prevede diverse prove in acqua, con gli atleti pronti a confrontarsi sulle onde del lago.

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Tutto pronto al lago di Garda per il Campionato italiano windsurfer, in programma sabato e domenica nelle acque trentine di Torbole. Il windsurfer è il primo windsurf monotipo per eccellenza, nato negli anni Settanta, e dopo il rinnovo nella costruzione e nel design avvenuto nel 2018 sta avendo una rinascita. La sua storia è passata anche dal Circolo Surf Torbole che ha ospitato il Campionato europeo nel 1980, a cui sono seguite due edizioni dei Campionati italiani e il Windsurfer World Trophy nel 2018 e nel 2019 e gli Europei nel 2024. Ora il ritorno per gli assoluti nazionali. "Questo appuntamento delinea la rotta della vela per tutto l'anno all'interno della nostra comunità - ha sottolineato Paola Mora, presidente Coni del Trentino -. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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