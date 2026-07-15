LPN-Windsurfer | da sabato Campionati italiani a Torbole

Sabato e domenica si svolgeranno a Torbole i Campionati italiani di windsurfer, con gare nelle acque del lago di Garda. L’evento coinvolge i praticanti di questa disciplina, che utilizza il modello monotipo, nato negli anni Settanta e recentemente rinnovato nel design e nella costruzione nel 2018. La manifestazione riunisce atleti provenienti da diverse regioni italiane e si svolge in un contesto di crescente interesse per questa disciplina.

Tutto pronto al lago di Garda per il Campionato italiano windsurfer, in programma sabato e domenica nelle acque trentine di Torbole. Il windsurfer è il primo windsurf monotipo per eccellenza, nato negli anni Settanta, e dopo il rinnovo nella costruzione e nel design avvenuto nel 2018 sta avendo una rinascita. La sua storia è passata anche dal Circolo Surf Torbole che ha ospitato il Campionato europeo nel 1980, a cui sono seguite due edizioni dei Campionati italiani e il Windsurfer World Trophy nel 2018 e nel 2019 e gli Europei nel 2024. Ora il ritorno per gli assoluti nazionali. "Questo appuntamento delinea la rotta della vela per tutto l'anno all'interno della nostra comunità - ha sottolineato Paola Mora, presidente Coni del Trentino -. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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