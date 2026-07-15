La Camera ha approvato all’unanimità la riforma che permette ai cittadini fuori sede di votare nel luogo di domicilio. La legge riguarda chi si sposta per lavoro, studio o cure mediche. La modifica coinvolge le elezioni politiche e permette di esercitare il diritto di voto nel comune di residenza temporanea. La norma sarà applicabile alle prossime consultazioni elettorali se passerà anche al Senato e sarà promulgata.

Roma, 15 luglio 2027 – Se la riforma elettorale del centrodestra dovesse diventare legge alle prossime elezioni politiche chi vive, lavora o si cura lontano dal comune di residenza potrà votare dove domiciliato. L'aula della Camera, infatti, ha approvato a scrutinio segreto l'emendamento di maggioranza sul voto ai fuorisede. https:www.quotidiano.netvideoin-vistaroscani-fdi-emendamento-su-fuorisede-grande-passo-avanti-jxbkii3r I sì sono stati 349 e nessun contrario. Maggioranza e governo hanno dato parere favorevole. La proposta, così come modificata da un subemendamento della commissioni dopo un confronto tra maggioranza e opposizione,... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Voto per i fuorisede, ok unanime alla Camera. Per lavoro, studio o cure mediche: come funzionerà

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Legge elettorale, presidio davanti alla Camera per inserire nella riforma il voto dei fuorisedeUn gruppo di manifestanti ha occupato la strada davanti alla Camera per chiedere l'inserimento del voto dei fuorisede nella legge elettorale.

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La Camera ha approvato all'unanimità, con 353 sì, nessun contrario e parere favorevole del governo l'emendamento della maggioranza sul voto dei fuorisede. Se la legge elettorale entrerà in vigore, in occasione delle elezioni politiche, europee e per i referen x.com

Voto per i fuorisede, ok unanime alla Camera. Per lavoro, studio o cure mediche: come funzioneràSe la riforma elettorale del centrodestra dovesse diventare legge alle prossime elezioni politiche chi vive, lavora o si cura lontano dal comune di residenza potrà votare dove domiciliato ... msn.com

Via libera all'unanimità all'emendamento sul voto dei fuorisedeAccedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, ev ... corrieredellosport.it