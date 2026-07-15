Von der Leyen riceve onorificenza Ordine d' Europa da Zelensky

La presidente della Commissione europea ha visitato Kiev in occasione della Giornata dello Stato ucraino. Durante l’evento, ha ricevuto l'“Ordine d’Europa” dal presidente ucraino. La visita si è svolta il 15 luglio.

Kiev, 15 lug. (askanews) - La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è andata a Kiev in occasione della Giornata dello Stato ucraino, nel corso della quale ha ricevuto l'onorificenza l'"Ordine d'Europa" dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Durante la visita, Von der Leyen ha annunciato un accordo sui droni con l'Ucraina per potenziare la produzione congiunta di questa tecnologia divenuta fondamentale per la guerra. "Questo accordo unirà l'ingegno ucraino alla capacità industriale europea", ha dichiarato von der Leyen, "Ucraina non è più soltanto un acquirente, ma è diventata un fornitore di sicurezza per l'Europa", ha dichiarato la presidente della Commissione europea, annunciando un nuovo Partenariato industriale per la difesa UE-Ucraina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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