Volto noto della tv americana l' attore ha recitato in titoli di successo come ER - Medici in prima linea e Law & Order

Da iodonna.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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C elebre volto di telefilm cult come Law & Order e Pacific Blue, è morto lo scorso 13 luglio a 68 anni l’attore americano Scott Bryce. A dare la notizia il figlio Jackson attraverso il suo canale Instagram che, straziato, ha raccontato che il padre si è spento dopo una lunga battaglia contro il cancro. Dustin Diamond, addio alla star del telefilm “Bayside School” X Leggi anche › Addio a Mary Mara: l’attrice di “ER” e “Law & Order” aveva 61 anni Morto a 68 anni l’attore Scott Bryce, celebre per Law & Order e Pacific Blue. Nato a New York nel 1968, Scott Bryce debutta a Broadway a soli 20 anni nella pièce Caesar & Cleopatra a fianco di Rex Harrison. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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Corey Parker Cause of Death, Age, Wife, Family, Net Worth, Lifestyle & Biography

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