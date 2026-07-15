C elebre volto di telefilm cult come Law & Order e Pacific Blue, è morto lo scorso 13 luglio a 68 anni l’attore americano Scott Bryce. A dare la notizia il figlio Jackson attraverso il suo canale Instagram che, straziato, ha raccontato che il padre si è spento dopo una lunga battaglia contro il cancro. Dustin Diamond, addio alla star del telefilm “Bayside School” X Leggi anche › Addio a Mary Mara: l’attrice di “ER” e “Law & Order” aveva 61 anni Morto a 68 anni l’attore Scott Bryce, celebre per Law & Order e Pacific Blue. Nato a New York nel 1968, Scott Bryce debutta a Broadway a soli 20 anni nella pièce Caesar & Cleopatra a fianco di Rex Harrison. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Volto noto della tv americana, l'attore ha recitato in titoli di successo come "ER - Medici in prima linea" e "Law & Order"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Corey Parker Cause of Death, Age, Wife, Family, Net Worth, Lifestyle & Biography

Notizie e thread social correlati

La Coppa di un mondo law&orderUn arbitro somalo ha visto negarsi l’ingresso negli Stati Uniti, nonostante fosse in possesso di un passaporto diplomatico arrivato rapidamente...

Leggi anche: “Ci ha lasciato così”. Spettacolo italiano in lutto: addio al volto della tv e attore

Temi più discussi: È morto Scott Bryce, volto noto di Law & Order e Pacific Blue: la causa della morte; Morto Randolph Mantooth, star di Squadra emergenza: aveva 80 anni; Chi è la single Giulia Colacchi di Tempration Island 2026?; Walter Nudo oggi, l'attore si racconta: Da icona di bellezza a motivatore. La felicità? Sta nelle cicatrici.

INDOVINA CHI? Lui è un volto noto, lei una sportiva: il loro amore è stata vissuto in segreto per molto tempo. L’improvvisa mediaticità ha portato la coppia a vivere una crisi importante. Il gossip sporca la mia carriera, ha confidato lei alle amiche più care... x.com

Addio al mitico maggiordomo: è morto l’iconico volto della tvLutto nel mondo della televisione: è morto all’età di soli 65 anni l’iconico volto del piccolo schermo Abramo Orlandini, noto come il maggiordomo di Sgarbi. Il mondo dello spettacolo, con ... newsmondo.it

God of War: la serie TV di Amazon Prime Video ha trovato l'attrice per Freya ed è un volto notoLa Freya della serie TV di God of War è stata svelata: vediamo dunque qual è l'attrice scelta per interpretare la Regina delle Valchirie, e si tratta di un volto noto nell'ambito televisivo. NOTIZIA ... multiplayer.it