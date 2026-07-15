Il 15 luglio si celebra il principe di Kyiv e si ricorda il Battesimo della Rus’ di Kyiv del 988, evento che portò alla conversione al cristianesimo dello Stato medievale. Le Chiese in Ucraina commemorano entrambe le ricorrenze, che hanno segnato un passaggio fondamentale nella storia religiosa e culturale della regione. La data rappresenta un momento di riflessione sulla nascita della identità cristiana e sul ruolo di questa scelta nel consolidamento dello Stato.

Il 15 luglio le Chiese in Ucraina celebrano il principe di Kyiv, figura centrale nella storia del Paese. Nella stessa data si commemora anche il Battesimo della Rus' di Kyiv nel 988, evento che segnò la conversione al cristianesimo dello Stato medievale e ne influenzò profondamente l'identità religiosa, culturale e politica. Per Dmytro Hordienko, medievalista ucraino, si trattò di una scelta determinante per lo sviluppo della Rus’ nei secoli successivi . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Volodymyr il Grande e il Battesimo della Rus’ di Kyiv: «Una scelta di civiltà»

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