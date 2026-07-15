Il 15 luglio si ricorda il Battesimo della Rus' di Kyiv, avvenuto nel 988, evento che segnò la conversione al cristianesimo dello Stato medievale. In questa data si celebra anche san Volodymyr il Grande, principe di Kyiv, figura chiave nella storia dell’Ucraina. La commemorazione coinvolge le Chiese in Ucraina, che onorano sia il sovrano che l’evento che ha plasmato l’identità religiosa, culturale e politica del Paese.

Il 15 luglio le Chiese in Ucraina celebrano san Volodymyr il Grande, principe di Kyiv, figura centrale nella storia del Paese. Nella stessa data si commemora anche il Battesimo della Rus' di Kyiv nel 988, evento che segnò la conversione al cristianesimo dello Stato medievale e ne influenzò profondamente l'identità religiosa, culturale e politica. Per Dmytro Hordienko, medievalista ucraino, si trattò di una scelta di civiltà determinante per lo sviluppo della Rus’ nei secoli successivi . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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