Durante la notte, nove voli diretti a Londra Gatwick hanno dichiarato emergenza, ma nessuno è atterrato sull’unico piazzale disponibile. Uno di questi aerei è rimasto fermo sulla pista, causando un allarme durante la fase di atterraggio. Nove velivoli sono stati dirottati su altri scali.

Sarebbero dovuti atterrare all'aeroporto di Londra Gatwick i nove aerei che durante la notte di ieri hanno dichiarato lo stato di emergenza. Ma sulla pista di uno dei più importanti aeroporti londinesi non sono mai atterrati. Tutti i novi voli - provenienti da rinomate località turistiche come Lanzarote, Rodi Tenerife, ma anche Roma e Bari - sono infatti stati fermati prima di poter atterrare. La causa? Una chiusura della pista causata da un volo della British Airways, atterrato da Palma di Maiorca alle 00:12, che si sarebbe fermato sulla pista. Gli aerei sono stati quindi dirottati verso gli aeroporti di Stansted e Luton, e il volo della British Airways che bloccava la pista - dopo esser stato raggiunto dai servizi di emergenza e dai vigili del fuoco dell'aeroporto - è riuscito infine a uscire dalla stessa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Volo Roma-Londra, allarme in fase di atterraggio a Gatwick: «C'è un aereo fermo sulla pista». Nove velivoli dirottati su altri scali

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