Volley sorteggiati i gironi di Champions League | pirotecnico derby italiano Perugia difende il trofeo

Nel sorteggio dei gironi di Champions League 2026-2027 di volley maschile, si è deciso di mantenere il formato delle ultime stagioni. Nel gruppo A si affronteranno squadre di diversi paesi, tra cui un derby italiano molto atteso. Una delle squadre italiane, vincitrice dell’ultima edizione, cerca di difendere il titolo. I gironi sono stati composti senza modifiche rispetto agli anni precedenti. La fase a gironi partirà a novembre e si concluderà a marzo.

Sono stati sorteggiati i gironi della Champions League 2026-2027 di volley maschile, senza alcuna modifica del format adottato nelle ultime stagioni: le vincitrici dei cinque raggruppamenti accederanno direttamente ai quarti di finale, mentre le seconde classificate e la miglior terza disputeranno un playoff che metterà in palio gli ultimi tre pass per i quarti; quarti di finale in modalità andata-ritorno, poi spazio alla Final Four in sede ancora da definire. L’Italia sarà al via con ben quattro squadre: Perugia, Civitanova e Verona si erano qualificate attraverso il campionato, mentre Trento ha beneficiato di una wild-card assegnata dalla CEV. 🔗 Leggi su Oasport.it

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