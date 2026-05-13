Volley europeo su Sky | Final Four di Champions League a Torino Perugia difende il titolo

Nel fine settimana, la CEV Champions League maschile si svolge alla Inalpi Arena di Torino, dove si tengono le partite della Final Four trasmesse su Sky e NOW. La competizione si concentra sulla squadra di Perugia, che cerca di difendere il titolo conquistato l’anno precedente. Le gare vedono la partecipazione di quattro squadre provenienti da diversi paesi europei, tutte impegnate a conquistare il trofeo.

Weekend decisivo per la CEV Champions League maschile alla Inalpi Arena di Torino con la Final Four trasmessa su Sky e NOW. In campo Sir Sicoma Perugia, Varsavia, Zawiercie e Ziraat Ankara. Tornano inoltre le azzurre di Julio Velasco con due test match contro la Francia. La grande pallavolo europea sbarca a Torino per la Final Four della CEV Champions League maschile, in programma nel weekend del 16 e 17 maggio alla Inalpi Arena. Tutto l’evento sarà trasmesso in diretta su Sky e in streaming su NOW, con la Sir Sicoma Perugia pronta a difendere il titolo conquistato nella passata stagione. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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