LIVE Italia-Giappone Nations League volley 2026 in DIRETTA | tornano Giannelli Romanò e Balaso

Nella prima partita della terza settimana della Nations League maschile 2026, giocata a Osaka, tornano in campo i giocatori Giannelli, Romanò e Balaso. La partita è tra Italia e Giappone e viene trasmessa in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima partita della terza settimana di gare della Volley Nations League maschile 2026, in programma a Osaka tra Italia e Giappone. L’ultima settimana della Volleyball Nations League 2026 mette subito l’Italia di fronte all’esame più difficile. La tappa di Osaka, che chiuderà la fase intercontinentale del torneo, si apre infatti con la sfida contro il Giappone, capolista della classifica generale e imbattuto dopo le prime due settimane. L’appuntamento è fissato per mercoledì 15 luglio alle ore 12.20 italiane e rappresenta un crocevia fondamentale nella corsa degli azzurri verso la qualificazione alle Finals. 🔗 Leggi su Oasport.it

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