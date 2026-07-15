Nel sorteggio della Champions League 2026-2027 di volley femminile, sono stati definiti i gironi. La squadra di Conegliano affronterà Novara, mentre Milano e Scandicci sono state inserite in gironi con squadre provenienti dalla Turchia. Il format del torneo resta invariato rispetto alle edizioni precedenti. I gruppi sono stati composti senza modifiche alle modalità di qualificazione e suddivisione delle compagini europee.

Sono stati sorteggiati i gironi della Champions League 2026-2027 di volley femminile, senza alcuna modifica del format adottato nelle ultime stagioni: le vincitrici dei cinque raggruppamenti accederanno direttamente ai quarti di finale, mentre le seconde classificate e la miglior terza disputeranno un playoff che metterà in palio gli ultimi tre pass per i quarti; quarti di finale in modalità andata-ritorno, poi spazio alla Final Four in sede ancora da definire. L’Italia sarà presente con quattro squadre: Conegliano, Milano e Scandicci si erano qualificate attraverso il campionato, mentre Novara ha beneficiato di una wild card. Conegliano cercherà di riscattare l’amara eliminazione subita in semifinale pochi mesi fa, quando subì una cocente rimonta da 2-0 contro le turche del VakifBank Istanbul, poi vincitrici del torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Volley femminile, Conegliano-Novara nei gironi di Champions League. Incroci turchi per Milano e Scandicci

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MEGARALLY FINECO: Conegliano - Novara, Semifinal Playoff Game-1 | LVF 25/26

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